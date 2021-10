Roma, in fiamme la rimessa Atac. Almeno 30 autobus completamenti distrutti

Roma, in fiamme la rimessa Atac. Almeno 30 autobus distrutti

Un maxi incendio scoppiato alle 4 di notte ha distrutto la rimessa degli autobus a Tor Sapienza dell'Atac. Un primo bilancio parla di almeno 30 mezzi andati a fuoco e colonne di fumo alte diversi metri, ancora ignote le cause. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato, e questa è l'unica nota lieta (la più importante), ma la conta dei danni, anche se superficiali, è amara. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, le fiamme sarebbero partite da un autobus guasto. Una ipotesi che ricorda quanto già accaduto in una rimessa Atac, quella volta a Grottarossa, lo scorso 20 agosto.

Intanto, spuntano un video e due foto, relative all'altro incendio, quello del Ponte di Ferro, sempre a Roma. Dalle immagini - si legge sul Corriere della Sera - si evince che il rogo è divampato alla base del ponte e si è propagato in pochi istanti alle strutture vicine, comprese le canaline che contenevano cavi elettrici, fibre ottiche e tubature del gas. Una galleria di servizio lunga quasi 150 metri, avvolta da guaine in gomma e bitume, che ha fatto da combustibile per alimentare il rogo di sabato notte. Ma alla base dell’incendio che ha devastato uno dei ponti ai quali i romani sono più affezionati c’è stato un episodio accidentale. Niente dolo, quindi, ma un braciere utilizzato dai senzatetto accampati sotto il ponte per illuminare quell’anfratto dove dormivano in sette-otto e per cucinare.