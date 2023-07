Roma invasa dai serpenti, 60 segnalazioni in una settimana. Biacchi e vipere

Roma, allarme serpenti. "Si rifugiano in scuole, fabbriche e abitazioni"

Nuova emergenza per le strade di Roma, l'allarme riguarda ancora gli animali. Questa volta però non si tratta dei cinghiali e nemmeno dei gabbiani, ma di serpenti. Sono quotidianamente decine le segnalazioni di serpenti avvistati a Roma nelle ultime settimane. È quanto denuncia Earth, associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti degli animali. Con il caldo torrido, i rettili - si legge su Repubblica - cercano rifugio nelle scuole, fabbriche e abitazioni della Capitale, mettendo a rischio i cittadini.

Negli ultimi sette giorni, sono state oltre 60 le chiamate ricevute da Earth. Molte persone, infatti, oltre alla paura, non sanno cosa fare o a chi rivolgersi per segnalare l’avvistamento di serpenti. In molti casi si tratta di esemplari selvatici, in altri casi di serpenti abbandonati dai proprietari in partenza per le vacanze estive, e altri ancora sono fuggiti alla custodia dei proprietari. Come spiegato dall’associazione Earth si tratta di un fenomeno difficilmente controllabile, perché a Roma – così come in tutta la regione Lazio – non esiste un servizio di recupero della fauna selvatica.