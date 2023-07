Roma, la nuova scusa per non fare il tram Termini-Vaticano: "Causa aritmie"

Roma, gli psichiatri contro i tram: "Troppo rumore, portano malattie"

Il Governo, la Regione Lazio e il Comune di Roma lavorano insieme al Vaticano. I cantieri per i lavori in vista del prossimo Giubileo, in programma nel 2025, si sono ufficialmente aperti da qualche giorno ma neanche il tempo di iniziare che già sono sorti dei problemi. Scoppia la grana relativa ai tram, illustri psichiatri mettono in guardia il sindaco Gualtieri: "Fanno troppo rumore, causano stress e aritmie".

E così - si legge sul Messaggero - il tema è arrivato anche in Campidoglio, con i consiglieri Giorgio Trabucco e Tommaso Amodeo della Lista Gualtieri che hanno deciso di proporre una commissione congiunta tra Urbanistica e Mobilità per discutere delle "perplessità" sui tram e, in particolare, sul Termini-Vaticano-Aurelio. Un percorso per la sua realizzazione che sembra essere tutto in salita e che sarebbe dovuto essere uno dei fiori all'occhiello dei nuovi servizi in vista del Giubileo.

L'ultima ricerca scientifica vede la firma dei ricercatori dell'autorevole Karolinska Institutet: i livelli più alti di esposizione al rumore del trasporto su binari sono associati a un maggiore rischio (del 25%) di sviluppare il declino cognitivo negli anziani. E il lavoro portato avanti dalla studiosa Jing Wu, concluso a giugno di quest'anno nel centro svedese, sembra corroborare le preoccupazioni dei residenti di mezza Roma che si stanno lamentando per il baccano che causano i tram.