La Russa jr, padre del dj: "Lui un playboy. Lei prima ha fatto sesso, poi..."

La Russa jr, il padre del dj: "Sapevo che quella notte aveva dormito da Leonardo"

Il caso La Russa jr continua a tenere banco, le indagini a carico di Leonardo Apache, accusato di violenza sessuale da una 22enne proseguono e arriva anche la conferma di un secondo ragazzo iscritto nel registro della Procura, si tratta di Tommaso Gilardoni, il "secondo uomo" presente quella notte in casa La Russa, anche lui accusato dello stesso reato. Da anni si è trasferito a Londra in Inghilterra. Il padre del dj Massimo non ci sta: "Mio figlio - dice a La Verità - è un playboy, un piacione, ma non stupra. Sapevo che era stato in casa di La Russa quella sera. Non so di cosa lo accusino. Non penso proprio che possa fare una cosa del genere. È un ragazzo con la testa sulle spalle". Dice di attendere la convocazione in procura per l’avviso di garanzia e non sa se il figlio abbia nominato un avvocato. Poi fa sapere che il figlio studiava economia mentre adesso ha aperto delle start-up.

Ribadisce che il figlio è uno "molto in gamba, con la testa sulle spalle perché - prosegue il padre a La Verità - noi siamo una famiglia perbene, per questo mi risulta strana questa storia. So che mio figlio è sempre circondato da bellissime ragazze, anche io sono uno a cui piacciono le donne, mi sembra strano che lui possa avere fatto una cosa del genere".