La Russa jr, identificato "dj Nico": avrebbe partecipato agli abusi sessuali

La Russa jr, identificato "dj Nico": indagato per violenza sessuale

È stato identificato ieri sera, dalla Squadra Mobile, in Tommy Gilardoni il giovane che, stando alla ragazza che ha denunciato, avrebbe avuto un rapporto sessuale con l'ex compagna di scuola di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio. La notizia, anticipata dal quotidiano "La Verità", è stata confermata da fonti qualificate. Ora il ragazzo è indagato per violenza sessuale.

Gli investigatori, coordinati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, hanno avuto non poche difficoltà nell'identificazione perché la presunta vittima aveva detto che l'amico di Leonardo, indagato per violenza sessuale, si sarebbe chiamato "Dj Nico".

Nella denuncia, la giovane riporta il racconto che La Russa jr le avrebbe fatto e cioé che sia lui sia il suo amico avrebbero avuto un rapporto con lei a sua insaputa. Il ragazzo, anche a garanzia sua, potrebbe essere indagato nelle prossime ore.

La Russa jr, chi ha paura e non vuole fornire dettagli? Parla l'avvocato di un dj

Il caso La Russa jr continua ad essere avvolto nel mistero, sulla vicenda del presunto stupro (forse di gruppo), sono troppi gli aspetti che non tornano. Il principale è quello relativo alla presenza di un secondo uomo, che per stessa ammissione di Leonardo Apache avrebbe avuto anche lui rapporti con la ragazza che ha denunciato la violenza. Ma c'è una novità clamorosa: "Dj Nico" non esiste, il nome citato non porta a nessuno dei presenti a quella festa all'Aphophis. La caccia al secondo uomo del caso di Leonardo La Russa va verso l’Inghilterra. Nella vicenda del presunto stupro del 19 maggio scorso c’è infatti quello che fino a ieri è stato chiamato Dj Nico. Ma, scrive oggi La Verità, il suo vero nome non è quello. La persona indicata da Apache alla ragazza sarebbe invece uno dei tre Dj che lavorava all’Apophis la notte del 18 maggio. Intanto l’avvocato di uno dei tre parla con il quotidiano.

Esclude che il suo assistito sia "Dj Nico" e spiega che è stato ingaggiato soltanto per quella festa da La Russa Jr. E aggiunge che ad andarci è stato "uno di quelli che erano a Londra. Io sono stato ingaggiato per altre cose e il mio assistito mi ha chiesto di gestire anche questa situazione. Perché l’hanno subissato di chiamate per questa cosa, visto che era uno dei dj della serata".