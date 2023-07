"Facci escluso dalla Rai". Paga le frasi sulla ragazza che accusa La Russa jr

La Rai non perdona Filippo Facci, il giornalista escluso dai palinsesti

Filippo Facci non condurrà più l'annunciato programma in Rai a settembre. Clamorosa decisione dei vertici di Viale Mazzini, il giornalista, come anticipato da Affari, è stato escluso dal palinsesto per le sue frasi sulla ragazza che ha accusato Leonardo La Russa di stupro definita "una che si è fatta di cocaina e non credibile", tra le altre cose. La Rai - si legge sul Corriere della Sera - ha deciso di cancellare il programma di Filippo Facci. Oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio annuncerà che la collaborazione con il giornalista di Libero non avrà seguito. Addio quindi alla striscia quotidiana "I Facci Vostri", che da settembre avrebbe dovuto precedere il Tg2 dell’una. Non ci saranno sostituzioni: semplicemente verrà allungato il programma che lo precede. Ovvero “I fatti vostri”.

L'ad Roberto Sergio - prosegue Il Corriere - aveva detto che si sarebbe preso qualche giorno di riflessione prima di decidere. Aggiungendo che non si sarebbe fatto trascinare dalle polemiche. Ovvero quelle sulla frase dedicata alla ragazza che accusa il figlio di Ignazio La Russa di stupro. Non si sa se la sua scelta sia stata influenzata anche dalla vicenda dell’ammonimento da parte del questore di Milano dopo una lite con l’ex moglie davanti alla scuola dei figli.