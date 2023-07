Facci fuori da Rai 2, Viale Mazzini cancella la sua striscia. Rumor bomba

Filippo Facci fuori da Rai 2. Gomez in pole per il post Berlinguer

Il giornalista Filippo Facci fuori da Rai 2. La sua striscia di informazione quotidiana “I Facci vostri” sarebbe in bilico. Viale Mazzini infatti, “irritato” dalle parole pronunciate dal giornalista sul caso del figlio del presidente del Senato La Russa, avrebbe già pensato al giorno per annunciare la cancellazione: lunedì 17 luglio. A scriverlo è Dagospia che però sottolinea come per Facci questo non sarebbe un vero e proprio addio. Viale Mazzini avrebbe in mente un “premio di consolazione”: starebbe pensando di affidare a Facci un programma sulla “musica classica-operistica” di cui il giornalista è un esperto.