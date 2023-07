Facci, donne in Cda Rai compatte: "Niente programma per il caso La Russa jr"

Caso Facci, il cda decisivo e le nuove dichiarazioni sulla ragazza che accusa La Russa Jr

Ore decisive per il futuro in Rai di Filippo Facci, il giornalista finito al centro della bufera per le sue frasi contro la ragazza che accusa di stupro il figlio di La Russa, Leonardo Apache. Il cronista oggi ha anche rincarato la dose in un'altra intervista. "Ma chi l’ha detto - dice Facci a La Stampa - che la ragazza non era cosciente? Dalle analisi risulta che ha preso quattro sostanze ma non il Ghb, la droga dello stupro e nemmeno il Rivotril. Si era fatta due piste di cocaina. Ripeto, sono droghe che aumentano l'attenzione e lo stato di eccitazione, ti fanno fare quello che vuoi tipo baciare Leonardo Apache prima di smettere di ricordarsi quello che è successo". Frasi che non aiuteranno certo il giornalista nel contenzioso scoppiato nel Cda della Rai, con le donne che fanno muro per cancellare il suo programma.

