Palinsesti Rai. Il dietro le quinte della presentazione a Napoli. Tutti i nomi

Per la prima volta en plein sulla kermesse dei palinsesti rai 2024 targati dalla coppia Roberto Sergio amministratore delegato e Giampaolo Rossi dg. A Napoli sono arrivati gli inserzionisti della Rai per un 48 ore di incontri, presentazione anche alla stampa e illustrazione dei programmi futuri.



In poco piu di 50 giorni, l'ad ha firmato un restyling che ha soddisfatto sopratutto il mondo dell'economia, aziende, banche e grossi brand. I motivi? Palinsesto pluralista, articolato nell'offerta, dicono gli inserzionisti, in equilibrio tra futuro e tradizione. Palinsesto che è piaciuto perfino ai competitors. In platea, Affari ha raccolto i commenti dei rappresentanti di Sky e Netflix che giudicano l'offerta improntata alla autentica contemporaneità.



Ma Roberto Sergio, alle spalle una lunga e consolidata carriera nel top management, considerato un super tecnico apprezzato in maniera trasversale dalla politica e dalle istituzioni per il senso di "misura" che ha incarnato storicamente nei suoi ruoli professionali, ha puntato molto anche sulle emozioni. A Napoli sono arrivati tutti i volti Rai e, fra un cocktail e una cena alla mostra d'Oltremare a base di menù napoletano doc e bollicine, è sembrata davvero una grande festa.



Molto vicini l'ad e il dg Giampaolo Rossi che sono amici da tempo e procedono in assoluta sintonia. E con loro tutta la prima linea del management, i big come Antonella Clerici, Mara Venier, Carlo Conti. I volti nuovi del calibro di Nunzia De Girolamo, Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi. Sul palco, a conferma che la parola "censura" nella Rai di Giorgia Meloni è bandita, salgono sia Sigfrido Ranucci che Marco Damilano.