Rai, Santoro pronto a sostituire Berlinguer: il grande ritorno a viale Mazzini

Rai, Michele Santoro al posto di Bianca Berlinguer? L'indiscrezione

Tra le ipotesi che in Rai si stanno considerando per la sostituzione di Bianca Berlinguer potrebbe prendere corpo proprio la ritornanza di Michele Santoro. E' bene precisare che si tratta di un'indiscrezione, visto che la notizia delle dimissioni dell’ex conduttrice di Cartabianca è appena di lunedì. Perciò “ci stiamo prendendo ancora un momento di riflessione per confrontarci con l’ufficio marketing e fare la scelta giusta” ha detto Stefano Coletta.

Rumor o meno, il quotidiano La Verità lo ha annunciato. Si legge: "Lo spazio spetta all’opposizione e, fuori dalla Rai, Michele Santoro metterebbe d’accordo sia il Pd di Elly Schlein che ha voluto in segreteria il suo ex collaboratore Sandro Ruotolo, sia Giuseppe Conte, leader del M5s. Qualcuno di ben informato parla di una telefonata ricevuta da Michele e partita dai vertici Rai, ma lui nega".