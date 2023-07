"Berlinguer si sentiva a disagio". Rai, l'Ad svela i retroscena dell'addio. E sul futuro di Giletti...

I retroscena sull'addio di Bianca Berlinguer alla Rai, la bomba dell'Ad Roberto Sergio

L’Ad della Rai rivela i retroscena dietro l’addio di Bianca Berlinguer, ma non solo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima stagione televisiva a Napoli, Roberto Sergio ha fatto chiarezza su alcune questioni che vedevano come protagonista, appunto, l’ex conduttrice di “Cartabianca” (appena passata a Mediaset, ne abbiamo scritto qui) e Massimo Giletti.

“Bianca Berlinguer l’ho incontrata sabato scorso, – ha rivelato Sergio – mi ha detto che da tempo si sentiva un po’ a disagio e che avrebbe voluto fare anche una striscia quotidiana. Tutto questo non era possibile. Per questo ha fatto una nuova scelta professionale e di vita”.

Cosa c’entrerebbe dunque Giletti in questa storia? Semplice, molte indiscrezioni vedrebbero l’ex conduttore di Non è l’Arena a coprire lo spazio rimasto vacante del martedì sera su Rai 3. L’amministratore delegato ha specificato: “Giletti intanto è contrattualizzato con La7. Non abbiamo avuto ancora occasione di parlare di nulla. Non escludo che in futuro possa essere una persona adatta all’azienda”.