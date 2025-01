Roma: pistola in faccia al direttore, rapinano il Monte dei Paschi al Prenestino: 100 mila euro

Rapina a mano armata da 100 mila euro nella filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Prenestina 1028, a Roma.

Due persone, secondo quanto si apprende, sarebbero arrivate su uno scooter e, una volta entrati nell'istituto di credito, avrebbero puntato una pistola in faccia al direttore e si è fatto consegnare 100 mila euro in contanti. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste.

Sotto tiro direttore e impiegato

Secondo quanto appreso i banditi, con il casco in testa e cappello, sono entrati in banca intorno alle 9 e 30 camuffandosi tra i clienti. A un tratto uno dei due ha estratto un'arma, così come ha fatto pure il complice. Tenendo sotto tiro prima un impiegato e poi il direttore. Una volta preso il malloppo da centinaia di mila euro è scattata la fuga a bordo di uno scooter. E' possibile che possa esserci stato un altro complice ad aspettarli.