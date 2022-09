Roma Termini, simulano un atto sessuale sul bus: immortalati dai passanti

Roma, qualcuno ha anche ripreso la scena nella quale si vede una donna che sale sopra l'uomo, simulando l'atto

Atti osceni in luogo pubblico: alla stazione di Roma Termini un uomo e una donna, nella giornata di giovedì 15 settembre, hanno simulato un atto sessuale, davanti a decine di persone che stavano aspettando i mezzi pubblici per andare al lavoro. Le immagini, diventate virale in poco tempo, arrivano direttamente dai social, la pagina Facebook Dillo a Roma, e dalle chat dei sindacalisti. Qualcuno ha anche ripreso la scena nella quale si vede una donna che sale sopra l'uomo, simulando l'atto. In un altro video, invece, si vede una seconda donna a petto nudo anche entra nel mezzo.