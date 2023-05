Roma, bombe carta agli avversari: la "partitella" amatoriale finisce male

Los Angeles Justin Bieber impegnato in una partita di calcio

Roma, bomba carta a una partita di calcio amatoriale: tre calciatori feriti

Tre calciatori feriti da una bomba carta dopo una partita amatoriale di calcio giocata in un campo di via della Capanna Murata, in zona Casilino, a Roma.

Al termine del match i giocatori della squadra perdente, la Roma soccer club, sono stati raggiunti dal lancio di alcune bombe carta. Tre di loro sono rimasti feriti. Due in maniera piu' seria: si tratta di un 38enne e un 41enne.

Il primo ha riportato abrasioni a un braccio e al petto ed e' stato portato al Policlinico Tor Vergata, l'altro abrasioni al braccio e al viso ed e' stato portato all'ospedale di Frascati. Indagini in corso da parte del commissariato Casilino.