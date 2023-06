Romania maglia nera poi la Bulgaria: ecco le strade più pericolose d'Europa

Estate in arrivo, ma attenzione alla guida: ecco le strade più pericolose d'Europa

Romania al primo posto, seguita da Bulgaria, Croazia e Portogallo. Al quinto gradino c'è la Lettonia, poi Grecia, Ungheria e Italia (solo ottava). L'estate alle porte, così come i viaggi lontano da casa, magari proprio in Europa: ma attenzione a dove mettersi alla guida. Le strade dell'Ue non sono tutte sicure: alcune presentano pericolosità non indifferenti. A tracciarne una panoramica ci hanno pensato gli esperti di noleggio auto per le vacanze di StressFreeCarRental.com che hanno analizzato i dati per rivelare i paesi europei più pericolosi da attraversare in auto.

I dati rivelano che la Scandinavia è di gran lunga l'area più sicura d'Europa da visitare, con tassi di mortalità stradale significativamente bassi in Finlandia, Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia. Anche il Regno Unito e l'Irlanda si collocano tra le strade europee più sicure, con rispettivamente 26 e 31 decessi ogni milione di persone. Due delle mete più popolari per i britannici, l'Italia e la Spagna, rientrano entrambe tra i primi 15 paesi con il più alto numero di decessi dovuti all'incidente stradale, piazzandosi rispettivamente all'ottavo e al tredicesimo posto.