Royal Familiy News: il nuovo film su Harry e Meghan delude i fan

Il nuovo film di “Meghan and Harry: Escaping the Palace” non ha avuto un accoglienza particolarmente positiva. I fan, secondo i primi rumor, sono rimasti perplessi anche riguardo la presenza, per la prima volta, dei personaggi della Regina e Kate Middleton. Tra i primi commenti, non poteva mancare un po’ di ironia, tra l’altro citando proprio una frase del film: “Farò tutto in mio potere per non guardare questo film”. Ci sono stati anche commenti più negativi, come “Questo film non avrebbe dovuto essere prodotto”. Comunque, non sono mancati anche commenti positivi e diplomatici, come “Sembra divertente e interessante!”.

Il terzo film televisivo sulla vita del Principe Harry e Meghan Markle ha visto il lancio di un nuovo trailer. Il film, intitolato “Meghan and Harry: Escaping the Palace”, tratterà in modo drammatico le vicissitudini dietro la “fuga” dall’Inghilterra dei due reali verso l’America. Il film arriva dopo Harry & Meghan: A Royal Romance (2018) ed Harry & Meghan: Becoming Royal (2019), continuando la serie.

La nuova clip inizia con Harry (interpretato da Jordan Dean) che, consolando sua moglie Meghan (Sydney Morton), la assicura dicendole che farà tutto quello che è in suo potere per proteggerla. Successivamente, Meghan parla alla telecamera e dice “Non ho mai pensato che sarebbe stato facile. Ma volevo rendere orgogliosa la Regina!”. Subito dopo, un leggermente terrificante Principe William dichiara: “Lasciate che tutti lo capiscano. È in gioco la monarchia!”, per poi lasciare spazio al commento della Regina (Maggie Sullivun): “La monarchia sopravvivrà sempre!”. Il trailer, infine, conclude con Meghan che, sempre guardando la telecamera, si chiede: “Ho commesso il più grande errore del mondo?”.