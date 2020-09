Rsa choc: arrestate 3 operatrici. Anziani umiliati e privati dell'acqua

Violenze e umiliazioni ad anziani nella casa di riposo San Domenico in provincia di Pistoia, in manette tre operatrici. Tutti i particolari ancora non si conoscono - riporta la Nazione - ma l’inchiesta sui maltrattamenti alla Rsa è di quelle choc. Ad incastrarle sarebbbero state le telecamere che i carabinieri hanno piazzato all’interno della struttura. Si parla di spintoni, offese, umiliazioni ad alcuni anziani ospiti della casa di riposo.

Da quello che è emerso sembra anche che agli anziani venisse razionata l’acqua, per impedire di urinare. A presentarsi dai carabinieri sarebbero stati dei familiari di uno degli ospiti della casa di risposo che avrebbe raccontato di aver assistito ad alcune brutte scene, nei confronti degli ospiti. Da qui è partita l’inchiesta che è andata avanti a lungo. E come si è detto, gli investigatori si sono avvalsi di strumenti tecnologici, quali appunto microtelecamere per riprendere quello che avveniva nelle stanze della casa di riposo.