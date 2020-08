Ruanda, "Hotel Rwanda": arrestato per terrorismo il manager che ispirò il film

E' stato arrestato con l'accusa di terrorismo e appartenenza a banda armata Paul Rusesabagina, l'ex manager dell'Hotel Des Milles Collines di Kigali, che ha ispirato il film "Hotel Rwanda" e salvò centinaia di persone durante il genocidio del 1994 contro i tutsi.

"Rusesabagina è sospettato di essere il fondatore, leader, sponsor e membro di bande violente, armate ed estremiste", ha detto Mulangira Thierry, portavoce del Rwanda Investigations Office, che lo ha preso in custodia presso la stazione di polizia di Remera, nella capitale. L'uomo è stato fermato durante una conferenza stampa a Kigali.

Un tempo sostenitore di Paul Kagame, Rusesabagina, 66 anni, era diventato un avversario molto critico del presidente e viveva in esilio tra il Belgio e gli Stati Uniti, dove aveva creato una fondazione per favorire la riconciliazione e prevenire ulteriori genocidi.

Ruanda, l'ex manager dell'Hotel Des Milles Collines di Kigali arrestato per "terrorismo"

L'ufficio del procuratore ruandese lo accusa di appartenenza a "bande terroristiche" come la piattaforma di opposizione Rwandan Movement for Democratic Change, di cui è stato fondatore, e che ha bracci armati che hanno attaccato in territorio ruandese.

Il lavoro di Rusesabagina all'Hotel Des Milles Colline ispirò nel 2004 il film "Hotel Rwanda", basato sulla storia dell'influente uomo d'affari hutu, sposato con una donna tutsi, riuscito a proteggere nelle sue strutture circa 1.200 persone dal genocidio. La Ibuka Genocide Victims Association sostiene che il suo ruolo nel genocidio ruandese, in cui furono uccise circa 800 mila persone in poco più di 100 giorni, è stato esagerato. Ma quel ruolo venne riconosciuto nel 2015 anche dall'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, che gli conferì la medaglia della libertà per il suo lavoro e le gesta eroiche.

La procura lo aveva accusato nel 2010, insieme alla leader dell'opposizione Victoire Ingabire, di finanziare attività terroristiche e gruppi armati; e con queste accuse, Ingabire, la principale rivale politico di Kagame, era stata arrestata e condannata a 13 anni di carcere, fino al suo rilascio per una grazia del presidente, nel settembre 2018. In un'intervista nel 2014, l'oppositore aveva criticato il governo Kagame, sostenendo che diventava "ogni anno meno democratico. Non c'è né potere condiviso né spazio politico". E di Kagame in particolare aveva detto: "Penso che sia diventato un dittatore milionario a cui importa della propria fortuna, non dei ruandesi".