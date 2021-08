Rudy Giuliani fa il venditore: messaggi personalizzati a 199 dollari. VIDEO

Persa la licenza d'avvocato a New York e Washington per le "dichiarazioni false e fuorvianti" a sostegno delle accuse elettorali di Donald Trump, Rudy Giuliani ora vende messaggi personalizzati sul celebrity site "Cameo". E' stato l'ex sindaco di New York, ed ex procuratore di ferro, ad annunciare su Twitter la "buona notizia" ai suoi follower invitandoli ad inviare le richieste alla piattaforma che permette di 'assoldare' una celebrità per un video messaggio. "Se c'e' una questione di cui volete discutere o una storia che volete ascoltare o condividere come me, o dei saluti che volete che i porti a qualcuno per farli felici, io sarò felice di farlo" dice Giuliani nel video con cui ha inaugurato il suo account, dove sarà possibile acquistare un suo video messaggio per 199 dollari. La mossa di Giuliani arriva mentre crescono le spese legali per la causa di diffamazione che ha presentato contro di lui Dominon Voting Systerm, la società di macchine elettorali accusata nella narrativa di Trump, Giuliani ed i media di estrema destra di aver partecipato ad un fantomatico complotto per rubare le elezioni dello scorso novembre. La società ha chiesto risarcimenti per 1,3 miliardi di dollari.