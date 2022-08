Rushdie migliora, ora riesce a parlare. Giallo killer: attivato dai Pasdaran?

Rushdie: migliora quadro clinico, riesce a parlare

Migliorano le condizioni dello scrittore Salman Rushdie. E' in grado di parlare - secondo la Bbc - e respira senza l'aiuto di un ventilatore polmonare. Il suo agente, Andrew Wylie, ha confermato la notizia ai media statunitensi, mentre nelle ore precedenti aveva affermato che l'autore potrebbe perdere un occhio a causa delle ferite riportate dopo l'accoltellamento.

L'aggressore di Salman Rushdie era arrivato un giorno prima dell'evento al quale doveva intervenire lo scrittore al Chautauqua Institution e si era presentato con un documento d'identita' falso. Lo ha detto il procuratore distrettuale della contea, Jason Schmidt, spiegando perché gli inquirenti ritengono che l'attacco allo scrittore sia stato "mirato e premeditato". Il procuratore non lo ha precisato ma e' probabile che il documento falso sia la patente che è stata trovata addosso Hadi Matar intestata ad un 'martire' degli Hezbollah.

I dubbi sull'attentatore: cane sciolto o attivato dai pasdaran?

L'avvocato d'ufficio dell'aggressore, Nathaniel Barone, si è lamentato con il procuratore che il cliente è stato lasciato ammanettato in una stazione di polizia per troppo tempo, prima di essere portato davanti a un giudice. "Ha diritto alla presunzione di innocenza", ha detto il legale secondo quanto riportato dall'Associated Press. Il giudice ha stabilito per Matar l'arresto senza cauzione.

Il dettaglio della falsa patente attira l'interesse del Corriere della Sera. "Il documento riporta ad un altro attentato, quello nel luglio del 2012 a Burgas, in Bulgaria, contro un bus di turisti israeliani. Due dei terroristi avevano patenti statunitensi falsificate in modo approssimativo. Particolari che rientrano nel modus operandi dell’Hezbollah e dell’intelligence khomeinista: usano, quando è possibile, cittadini occidentali oppure forniscono «carte» che facciano da schermo", scrive il Corriere, che rilancia il dubbio che possa essere stato attivato e non sia un lupo solitario.