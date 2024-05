Ryanair partito da Bologna dirottato su Lussemburgo: incendio a bordo

Ryanair partito da Bologna dirottato in Lussemburgo: “Fumo e puzza a bordo”

Il volo Ryanair FR3938 partito dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna questa mattina alle 10 e diretto all'aeroporto belga di Charleroi è stato fatto atterrare in Lussemburgo attorno alle 11.30 a causa, a quanto si apprende, di un principio di incendio in cucina. A bordo sono intervenuti anche i pompieri. I passeggeri sono stati fatti scendere e al momento sono in attesa di un bus che verrà messo a loro disposizione dalla compagnia aerea low cost per raggiungere Bruxelles.

"Abbiamo iniziato a sentire un odore acre e ci hanno detto che avremmo fatto un atterraggio di emergenza. Non c'è stato panico, ma è calato un silenzio totale a bordo, fino a quando siamo atterrati in Lussemburgo e sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio che proveniva dalle cucine". Così all'Ansa una passeggera del volo racconta la disavventura accaduta questa mattina quando l'aereo è stato fatto atterrare per una emergenza in Lussemburgo. "Non abbiamo capito bene cosa sia bruciato, ci hanno detto che nemmeno le hostess inizialmente lo hanno capito. Si vedeva solo il fumo e c'era puzza", racconta la passeggera, che vive e lavora a Bologna ed era diretta in Belgio per un weekend di vacanza. Nonostante il problema a bordo, i passeggeri del volo non hanno perso la calma. "Solo quando sono arrivati i pompieri c'è venuto un pò il panico, perché abbiamo capito che avevamo rischiato. In aeroporto ci hanno detto che erano problemi tecnici, ma nessuno ci ha spiegato bene cosa fosse successo".

“Questo volo da Bologna a Bruxelles Charleroi (31 maggio) – scrive in una nota ufficiale la compagna aerea, sottolineando che non c’è stato alcun incendio a bordo – è stato dirottato in Lussemburgo a causa di un odore in cabina. L'aereo è atterrato normalmente, i passeggeri sono sbarcati e l'aeromobile è in fase di ispezione da parte dei tecnici. Per ridurre al minimo i disagi, Ryanair ha organizzato un trasporto alternativo per Bruxelles per i passeggeri partiti nel primo pomeriggio”.