Saipem, prosciolti dal gup l'ex Ad Stefano Cao e la società

Saipem, prosciolti dal gup Pasquinelli l'ex Ad Cao, l'ex dirigente Chiarini e la società stessa

Il gup di Milano Lorenza Pasquinelli ha prosciolto da tutte le imputazioni l'ex amministratore delegato di Saipem Stefano Cao e l'ex direttore finanziario Alberto Chiarini "perché il fatto non sussiste". I due top manager erano accusati di false comunicazioni sociali, aggiotaggio e falso in prospetto, per un caso di "profit warning" tra il 2015 e il 2016. Prosciolta anche la stessa società, che era indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

