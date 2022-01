Salerno, incidente mortale. Volontario 118 disperato, a terra c'era la sorella

Tragico incidente, il soccorritore trova a terra sua sorella: nulla da fare

Una chiamata come tante per un incidente stradale si rivela uno strazio senza fine per un 18enne volontario della croce rossa. Francesco Bove quando arriva sul posto con l'ambulanza - si legge sul Corriere della Sera - insieme al resto dell'equipe medica, trova sdraiata a terra la sua sorellina di appena 15 anni. Viaggiava sul motorino guidato dal suo fidanzato, quando il mezzo ha perso il controllo ed è uscito di strada, l'impatto contro un lampione è stato violentissimo. Il fratello della ragazza è partito senza immaginare nemmeno lontanamente che cosa avrebbe trovato e provato una volta giunto sul posto. Lo ha capito quando l’ambulanza si è fermata e lui e i suoi colleghi sono scesi per soccorrere i feriti. A quel punto ha impiegato un attimo a riconoscere sua sorella. Ilaria non si muoveva, come era immobile anche Nicholas. Ma prima di arrendersi all’evidenza l’équipe del 118 ha tentato l’impossibile, e di Ilaria ha voluto occuparsi Francesco.

Nella concitazione - prosegue il Messaggero - è riuscito a mantenere fino alla fine la lucidità necessaria. Ma dopo, quando è stato costretto a fermarsi perché ormai non c’era più niente che potesse fare, ha ceduto all’emozione. «Nessun corso, nessuna esercitazione, nessuna simulazione sono in grado di prepararti per una cosa del genere», scrive. E aggiunge: «Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia, che hai in corpo. Scusa Ilaria, ci ho provato. Perdonami, ovunque tu sia".

