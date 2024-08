Salerno, incidente stradale a sull'A2: morta una bambina di 7 anni, ferito il fratellino

Incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria: due auto si sono scontrate. Morta una bimba di 7 anni

Questa mattina, venerdì 23 agosto, è morta una bambina di 7 anni in un incidente stradale. Lo scontro tra due vetture è avvenuto lungo l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. I due veicoli coinvolti sono una Citroen C1, sulla quale viaggiava una famiglia di Messina composta da cinque persone, e una Renault Captur con a bordo una coppia calabrese diretta verso Nord. Il tratto di strada in cui c'è stato il sinistro è quella tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina, in direzione Salerno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti, tra i quali anche il fratellino della piccola deceduta. Sono stati trasportati all'ospedale di Polla dalle ambulanze. Sul luogo è arrivata anche la Polizia stradale di Sala Consilina che sta conducendo i rilievi per stabilire le cause dell'incidente.