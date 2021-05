Salma Hayek e la battaglia quasi fatale col Covid: "Ho rischiato di morire"

Salma Hayek rivela per la prima volta la sua lunga lotta contro il Covid: "Il medico mi pregò di andare in ospedale, ma io dissi di no".

"Il mio medico a un certo punto mi ha pregata di andare in ospedale. Gli risposi che avrei preferito morire a casa". A parlare è l'attrice Salma Hayek (55 anni), che per la prima volta in un'intervista a Variety rivela la sua battaglia contro il Covid, contratto lo scorso anno, all'inizio della pandemia. Una lotta quasi fatale che ha affrontato nella sua casa di Londra in cui vive con il marito François-Henri Pinault e la figlia Valentina. Hayek quando la situazione è peggiorata ha anche avuto bisogno dell’ossigeno. A Variety confessa: "Ho temuto davvero di non farcela". A mesi di distanza dalla guarigione, l’attrice messicana naturalizzata statunitense racconta di sentirsi ancora senza forze e di non essere ancora tornata in perfetta forma. Intanto già lo scorso aprile è tornata sul set, per le riprese di "House of Gucci", la nuova pellicola di Ridley Scott sulla storia del fondatore della maison fiorentina e della sua famiglia, dove riveste i panni di una chiaroveggente condannata per aver aiutato Patrizia Reggiani (Lady Gaga) ad organizzare, nel 1995, l’omicidio del suo ex-marito, Mauricio Gucci.

