Salva due ragazzini in mare, poi scivola: morto il 35enne Vito Bugliarello

Morto dopo aver salvato due ragazzini in mare, la storia choc di Vito Bugliarello

35 anni, ancora tutta una vita davanti e triste epilogo: Vito Bugliarello ha salvato due ragazzini che erano in difficoltà mentre si facevano il bagno al mare ma è scivolato in acqua, non è riuscito a tornare a riva ed è morto. Il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria che lo cercavano da ieri dopo che l'uomo risultava disperso nello specchio di mare tra Siracusa e Avola. Bugliarello ieri aveva visto in difficoltà due ragazzini, entrambi minorenni, che approfittando della giornata primaverile avevano deciso di fare un bagno nei pressi del ponte di Cassibile.

L'intervento di Salvini (Lega)

A intervenire sul caso è stato ieri anche il leader della Lega Matteo Salvini. "Aveva notato due ragazzi minorenni in difficoltà nei pressi del ponte di Cassibile, vicino a Siracusa, e, senza pensarci due volte, aveva legato due teli usandoli come corda", ha scritto su Facebook. "I due riescono a mettersi in salvo, ma lui scivola e non risale più, sparendo tra le acque. Il suo corpo è stato ritrovato oggi dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo ore di ricerche con la Capitaneria di Porto di Siracusa", ha continuato Salvini. "Un eroe commovente, a cui vanno le nostre preghiere. Che la Terra ti sia lieve", ha chiosato Salvini.