Salvatore Borsellino: "L'agenda rossa da La Barbera? Ennesimo depistaggio"

Salvatore Borsellino: "L'agenda rossa nascosta da La Barbera? Ennesimo depistaggio"

È ancora mistero sulla famosa agenda rossa appartenuta a Paolo Borsellino e sparita dopo la sua morte in seguito all'attentato di Via D'Amelio. Solo questa mattina si è diffusa la notizia di una clamorosa inchiesta della Procura di Caltanissetta, per cui l’agenda sarebbe rimasta nascosta in casa dei familiari di Arnaldo La Barbera, l’ex capo della squadra mobile di Palermo morto nel 2022 a causa di un tumore. La rivelazione ai magistrati di Caltanissetta è stata fatta proprio da una persona vicina alla famiglia, nonostante le perquisizioni effettuate mesi fa non abbiano dato riscontro.

LEGGI ANCHE: La famiglia Borsellino spaccata sulla ricostruzione della morte del giudice

Voce di corridoio? Quello che è certo è che nonostante la rinnovata attenzione sulla vicenda rimane ferma la divisione tra i membri della famiglia dell'ex giudice antimafia. Da un lato i figli di Paolo (Lucia, Fiammetta, Manfredi) insieme all’avvocato Fabio Trizzino. Dall’altro lato il fratello Salvatore. Proprio loro hanno voluto commentare su Affaritaliani.it le indiscrezioni trapelate in giornata sulla famigerata agenda rossa. Fiammetta Borsellino ha tenuto a precisare: “Sto indagando insieme alla mia famiglia, ma sul fatto che si tratti di un fatto clamoroso che l’agenda ce l’avesse La Barbera… mah”.

Più risoluto, invece, Salvatore Borsellino, che su Affaritaliani.it ha così dichiarato: “Preferisco non sovrapporre dichiarazioni che, per l'importanza che riveste per me questo momento, possono anche risentire di fattori emotivi. Posso solo dirle che si tratta a mio avviso dell'ennesimo depistaggio e che sono parecchio perplesso sulla tempistica”. Di quale tempistica sta parlando? E perché si tratterebbe dell’ennesimo depistaggio? La storia è lontano dal trovare la sua conclusione definitiva.