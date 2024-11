Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei Carabinieri: ecco chi è l'uomo sui cui punta Crosetto

Il Cdm nomina Luongo comandante dei carabinieri

Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Salvatore Luongo come nuovo comandante generale dei Carabinieri, sostituendo Teo Luzi. La scelta di Luongo, promossa sin dall'inizio dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha incontrato qualche malumore all'interno della maggioranza. Tra i candidati alla posizione figuravano anche Mario Cinque, attuale capo di stato maggiore dei Carabinieri, e Riccardo Galletta, comandante del presidio Pastrengo.

Chi è Salvatore Luongo

Il generale Salvatore Luongo, 62 anni, nato a Napoli, è già vicecomandante generale dell’Arma. La sua carriera è iniziata nel 1977 alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, proseguendo all'Accademia Militare di Modena e alla Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, con vari master in ambito strategico-militare e scienze umanistiche. Ha frequentato corsi avanzati presso il Centro Alti Studi della Difesa e conosce l’inglese al secondo grado SLEE. Ha collaborato con l’Università di Roma IV come docente, trattando aspetti penali della medicina legale e lotta al doping, e con il Campus Biomedico di Roma come tutor nel Master di II livello in Open Innovation and Entrepreneurship.

Nel corso della sua carriera, Luongo ha ricoperto numerosi ruoli di comando a Roma, come responsabile delle Compagnie di Taurianova, Roma Casilina e Roma Trastevere, e ha servito come comandante provinciale dei Carabinieri a Milano e Roma. Dal 2016 al 2024, è stato capo dell’Ufficio Legislativo del ministro della Difesa e rappresenta il Ministero nel comitato di gestione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Dal 2021 è membro della Commissione per la riforma del codice penale militare di pace e dal 2022 della Commissione sui crimini internazionali. È stato anche Comandante Interregionale dei Carabinieri Podgora e consigliere del ministro della Difesa per attuazione delle riforme e strategie istituzionali.

Luongo ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera tra cui tre encomi solenni e onorificenze come Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e Croce d’Oro per anzianità di servizio. È stato insignito della Medaglia Militare di Bronzo al merito di lungo comando, della Croce di Commendatore con spade al merito Melitense, e della Medaglia di Bronzo al merito della Croce Rossa Italiana. È cittadino onorario di Taurianova e Venafro, ha ricevuto il premio Campidoglio nel 2006 e nel 2016 è stato insignito del premio Stefano Gaj Taché dalla Comunità Ebraica di Roma.