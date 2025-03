San Benedetto del Tronto, morto un 24enne di origini africane: accoltellato all'addome sul lungomare

San Benedetto del Tronto, morto accoltellato un giovane di 24 anni

Un giovane 24enne, di origini africane, è stato ucciso questa mattina poco prima dell'alba sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato accoltellato all'addome mentre si trovava con altre persone. Ancora ignoti i motivi dietro l'episodio di violenza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno cercato di salvare la vita del 24enne, sono intervenuti i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se la morte del 24enne sia collegata al ferimento di un altro giovane avvenuto a Grottamare. Anche in questo caso si è trattato di un accoltellamento.

Morto un 24enne a San Benedetto del Tronto, dopo l'omicidio sarebbe partita una caccia all'uomo

Secondo fonti dei militari dell'Arma dopo l'omicidio del 24enne sarebbe partita una sorta di caccia all'uomo che ha portato ad altri ferimenti da arma da taglio (alcuni lievi) di cui quello più serio a Grottammare per il quale sta intervenendo l'eliambulanza per il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sono stati identificati dopo i fatti diversi soggetti, tutti extracomunitari gravitanti fra San Benedetto del Tronto, Grottammare e il vicino Abruzzo, ma non vi sono ancora provvedimenti di fermo.