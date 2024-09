Sangiuliano, il ritorno. L'ex ministro alla Tgr: guiderà i servizi per il Giubileo

Gennaro Sangiuliano, dopo il caso Boccia e le dimissioni dal Mibact c'è il ritorno in Rai: l'ex ministro dirigerà una testata speciale per il Giubileo

Dopo le lacrime in diretta sul Tg1 per il caso Boccia, le dimissioni e la valanga di gossip mixati a minacce social per Gennaro Sangiuliano si riaprono le porte della Rai. Lui aveva lasciato per il posto di direttore del Tg2 per sbarcare al Mibact e ora il ritorno è di quelli da eroe: prima di tutto una bella dose di ferie arretrate da smaltire (circa 230 giorni) e un ritorno nella Tgr.

Mentre la mancata consulente Maria Rosaria Boccia continua a difendersi dicendo che dirà tutta la sua verità lui, l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, è tornato in Rai e ha adesso un ufficio nella sede vicino a Castel Sant’Angelo, in via Borgo S. Angelo, 23, dove resta a disposizione dell’ad Roberto Sergio. Nelle prossime settimane si deciderà il suo nuovo incarico anche se, fonti Rai, parlando della direzione di una programmazione speciale legata al Giubileo. Un ruolo di primissimo livello per l'ex ministro che arriverà dopo la riforma in Parlamento.

