Sangue in una scuola elementare in Germania: bambini accoltellati da islamico

Sangue in una scuola elementare in Germania: due bambini accoltellati da un islamico

Pomeriggio di terrore a Duisburg-Marxloh, dove un uomo di religione musulmana avrebbe accoltellato due bambini di 9 e 10 anni. I bambini, un maschio e una femmina, si sono trascinati dentro una scuola e sono stati portati in ospedale. L'uomo è stato arrestato. Stando a quanto riferisce la Bild, l'aggressore sarebbe un tedesco-bulgaro. I bambini sarebbero gravi ma non si conoscono ulteriori dettagli delle loro condizioni.

Come riporta Il Giornale, la polizia locale ha sequestrato una torcia e un coltello, entrambi utilizzati per colpire i bambini. Ancora non è chiaro perché l'uomo abbia agito in questo modo ma la polizia tedesca sembra avere le idee chiare sulla matrice jihadista. Nonostante sulle indagini si voglia mantenere il più stretto riserbo, vista la particolare situazione, il modo in cui è stata divulgata la notizia lascia pensare che gli inquirenti abbiano in mano materiale sufficiente per dare una prima impressione al lavoro. Nel caso si trattasse di un attacco di matrice islamica, si tratterebbe di un caso di lupo solitario, come descritto nel report presentato questa mattina a Roma e redatto dall'intelligence italiana. Dalla procura di Duisburg le bocche restano però cucine: il procuratore ha fatto saprre ai media che non verranno rilasciate dichiarazioni ufficiali almeno fino a giovedì.

Stando alle prime ricostruzioni sommarie fatte dalla polizia, i due giovanissimi potrebbero essere stati messi nel mirino dell'uomo in quanto in quel momento stavano uscendo dalla scuola cattolica elementare della città. Nella giornata di domani, l'uomo comparirà davanti al giudice con l'accusa di tentato omicidio ma dovranno essere ancora fatti tutti gli accertamenti per verificare che non si tratti di una persona con problematiche psichiatriche.