Sanità, mancano i medici di famiglia. "15 mln di pazienti scoperti tra 6 anni"

Sanità, mancano medici di famiglia. "15 mln di pazienti scoperti "

Il Coronavirus in Italia continua a far paura a causa dell'incertezza sulla campagna vaccinale e al pericolo della variante delta che in Gran Bretagna si sta diffondendo a macchia d'olio. Ma c'è un problema che presto riguarderà milioni di persone, a causa - si legge sulla Stampa - della corsa alla pensione e dello scarso ricambio, oltre al terribile effetto della pandemia, si registra una carenza di medici di famiglia.

La Fimmg ha calcolato che entro il 2027 andranno in pensione circa 35.200 professionisti, che quotidianamente gestiscono fino a 1500 pazienti a testa. "Questo vuol dire - spiega alla Stampa il vicepresidente Domenico Crisarà - che nei prossimi sei anni chiuderemo 5.080 ambulatori e lasceremo 15 milioni di cittadini senza un referente sanitario sul territorio". Attualmente in Italia sono attivi 50.568 dottori e pediatri e tra il 205 e il 2020 c'è stato un aumento del 235% di prepensionamenti.