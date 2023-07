Santanchè, ex dipendente: "Lavoravo per lei e La Russa durante la Cig Covid"

Caso Santanchè, il conflitto d'interesse e la Cig Covid a "sua insaputa"

La maggioranza deve fare i conti con diversi casi giudiziari che riguardano membri del governo e non solo. Tra questi c'è il caso Santanchè e la vicenda delle aziende della ministra del turismo. Ora spunta la testimonianza di una ex dipendente che decide di parlare "in chiaro", ovvero senza censure sulla sua immagine. In Visibilia ricopriva la carica di responsabile degli affari societari. Con questo incarico poteva interfacciarsi con Consob. Nell’intervista a Report riportata dal Fatto Quotidiano, Bottiglione afferma di aver lavorato in Visibilia durante l’emergenza Covid mentre era in cassa integrazione a sua insaputa. Tra il 2020 e il 2021 percepiva circa mille euro al mese. Che nel periodo dell'emergenza le venivano corrisposti a titolo di rimborso spese. Nel frattempo lavorava in Senato per La Russa e Santanchè: le sue mansioni erano andare a prendere la posta nella casella e controllare quella elettronica.

Il racconto, che getta ulteriori ombre sui conflitti d’interesse del presidente del Senato, Bottiglione lo ha fatto alla trasmissione Report, che lo manderà in onda stasera su Raitre. Ma in ballo ci sono anche soldi. La ministra del Turismo - prosegue Il Fatto - avrebbe infatti sottoscritto un patto parasociale con il compagno Canio Mazzaro. Che le permetteva di avere di fatto il controllo di Ki Group. E ha incassato, tra stipendi e indennità per le cariche sociali, 2,5 milioni di euro in 9 anni. Durante l’audizione in Senato Santanchè aveva detto di averne portati a casa molti di meno (527 mila) ma in tre anni.

Santanchè contestata alla Versiliana: "Vergognati, dimettiti"

Santanchè è stata contestata ieri alla Versiliana. "Vergognati, dimettiti". Sono una cinquantina e li hanno tenuti a un centinaio di metri di distanza, ma i lavoratori balneari del sindacato Usb si fanno sentire al punto che l'eco dei cori rimbalza tra i pini del parco dove la ministra del turismo stava inaugurando la kermesse estiva. I manifestanti hanno bloccato le auto dei turisti.