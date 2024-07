Alluvione Valle d'Aosta, chiesto lo stato di emergenza. E Santanchè...

Alluvione in Valle d'Aosta, inviata la richiesta per lo stato di emergenza

La Regione Valle 'Aosta ha inviato a Roma la richiesta di stato di emergenza nazionale a seguito dell'alluvione dello scorso fine settimana che ha provocato gravi danni nella valle di Cogne e a Cervinia. L'istanza - secondo quanto appreso dall'Ansa - al momento è incompleta in quanto mancano alcune informazioni previste dalla procedura, tra cui la quantificazione dei danni. Martedì prossimo è atteso ad Aosta il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, per completare la pratica e chiudere l'iter.

Alluvione in Valle d'Aosta, Santanchè: "Turisti in elicottero? Ipotesi al vaglio"

"Quella dell'elicottero" per portare i turisti a Cogne "è una proposta emersa al tavolo di lavoro quando sono andata in Valle d'Aosta a fare il sopralluogo. Il problema è grave per la comunità di Cogne, perché il 70% dei loro introiti lo fanno proprio con il turismo estivo". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanché, intervenendo a Morning News su Canale5. "Capisco che chi non ha idee nella vita deve criticare coloro che a un tavolo di lavoro pensano a tutto quello che si può fare. È un'ipotesi - aggiunge - e ne stiamo vagliando la possibilità e i costi".