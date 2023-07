È tornato il colera. Paura in Sardegna: ricoverato un 71enne. Asl in allerta

Sardegna, ricoverato un pensionato positivo al colera

A volte ritornano. Non solo le persone, ma anche malattie apparentemente debellate da decenni. Lo conferma il caso di un pensionato di 71 anni, ricoverato con il colera da circa una settimana a Cagliari nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. La situazione è al vaglio della Asl di Cagliari d'intesa con quella di Sanluri, da cui proviene il paziente, che si era rivolto inizialmente a una guardia medica di Arbus (Sud Sardegna) segnalando dei disturbi gastrointestinali.

“Quando è arrivato nel reparto di Malattie infettive, il pensionato non era grave, benché accusasse sintomi, seppur non molto marcati, da diversi mesi, in concomitanza con una patologia cronica intestinale di cui soffre” – ha riferito all’Agi il primario della struttura sanitaria Goffredo Angioni - "Ma è stata sufficiente una terapia essenzialmente reidratante più una antibiotica". Le condizioni del ”paziente zero” al momento sono stabili e non presenta più sintomi, tanto che sarà dimesso a breve, una volta che si sarà negativizzato dal vibrione del colera.

Tuttavia, si tratta del primo caso di colera in Sardegna dall'epidemia del 1973, che colpì anche Campania e Puglia. Per questa ragione verrà attuato un protocollo di tracciamento, a cura del servizio di Igiene pubblica, per individuare la catena di contagio nel territorio di provenienza del pensionato.

Cagliari, l’Asl: "Caso isolato, ma occorre prudenza"

La situazione, secondo l’Asl di Cagliari, non desta preoccupazione. Quello scoperto appare un caso isolato, anche se non è ancora chiaro come il paziente abbia contratto il batterio.