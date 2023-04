La maestra (sospesa) che fa pregare gli alunni? A scuola non si fa catechesi

Sardegna, maestra sospesa per aver fatto pregare gli alunni: "A scuola non si fa catechesi"

La notizia: "Docente recita in classe Ave Maria e Padre Nostro con gli alunni: sospesa per 20 giorni con riduzione dello stipendio".

Cristina Costarelli presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio, ha commentato: “L’azione della maestra è stata inadeguata, la scuola è laica non deve portare gli alunni a professare nessuna religione, quella cattolica, ebraica, musulmana o quale che sia: c’è il rispetto della laicità della scuola e la recita delle preghiere è un’azione non opportuna. Detto questo qualche perplessità sorge sul provvedimento preso”.

La maestra si è lamentata: “Non penso di aver fatto nulla di male, oltretutto tutti i bambini seguono le lezioni di religione e si stanno preparando per la prima comunione".

Può darsi che la decisione assunta dal dirigente e dall’Ufficio scolastico Regionale, sia esagerata, però vale forse la pena rilevare che la maestra non ha insegnato religione cattolica ai suoi alunnetti, compito, tra l'altro, riservato al docente incaricato di religione, ma ha fatto catechesi.

La differenza: "Il catechismo orienta le scelte di fede della persona, l'insegnamento della religione cattolica ha il compito di ampliare la conoscenza della persona, per renderla capace di porsi verso la realtà in modo consapevole e, dato che la storia e i valori del nostro paese sono profondamente intrecciati con la religione cattolica, si rende necessaria la conoscenza dei contenuti e della sua storia... La differenza tra le due realtà, catechesi e IRC, non sono perciò tanto nei contenuti, quanto nelle finalità differenti, essendo la prima - come detto – orientata verso una scelta di fede e la seconda una conoscenza di quei valori che “fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” (CulturaCattoica.it).

Nella scuola non si fa catechesi.