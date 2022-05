Scala dei Turchi all'asta. Offerta a Elon Musk: "Comprala e prenditene cura"

Scala dei Turchi a Elon Musk: la pazza idea del proprietario

La splendida "Scala dei Turchi" finisce all'asta. In vendita una delle spiagge più celebri e invidiate di tutto il mondo. La scogliera formata da candidi scaloni disegnati dalla natura a due passi dalla Valle dei Templi verrà assegnata al miglior offerente da un tribunale. Per questo il proprietario ha deciso di fare un preciso appello. Sciabarrà, - si legge sul Corriere della Sera - lancia la sfida: "Non è bastato dire alla Regione, al Comune di Realmonte e agli enti pubblici interessati "Ve la regaliamo". Perché sono arrivate solo promesse. Senza nulla fare. E, dopo un anno, preoccupati da una stagione che si annuncia come un assalto ai gradoni della Scala, la mettiamo all’asta, facendo appello per primo a Elon Musk perché se la compri lui, la protegga e la usi al meglio...".

L’inquietudine - prosegue il Corriere - scatta davanti a centinaia di turisti che ogni giorno accerchiano i gradoni, come nota Sciabarrà: "Lo stallo ci preoccupa anche perché temiamo per le responsabilità che possono derivare da tanta indifferenza. Non abbiamo la forza di gestire il flusso in sicurezza perché nessuno si faccia male". Perché Elon Musk? "Se le istituzioni siciliane non sono capaci, ben venga qualcuno come Musk. Purché la renda fruibile gratis come abbiamo fatto noi da sempre. Musk potrebbe guadagnarci in immagine. Cedendo il sito per pubblicità o altro ai grandi della moda, per esempio. Certo, non per costruirci sopra un chiosco o un albergo".

