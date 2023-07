Scioperi, disagi per i trasporti. Sabato tocca agli aerei: ecco quali

Sciopero trasporti, disagi sulle tratte ferroviarie: lo stop di Salvini

Lo sciopero dei trasporti proclamato per oggi e domani sta creando enormi disagi ai lavoratori, ai pendolari e alle persone in partenza per sfuggire alla temperatura rovente di questi ultimi giorni nei principali capoluoghi italiani.

L’agitazione indetta dai sindacati a partire dalle 3 di questa mattina e fino alle 14 di domani, 14 luglio, in realtà è agli sgoccioli. A troncare la durata di questo stop del trasporto ferroviario ci ha pensato il ministro Matteo Salvini, che dopo aver convocato un tavolo di discussione con i sindacati per negoziare una riduzione della durata delle astensioni dal servizio pubblico, ha deciso – pur senza un accordo condiviso – di firmare un provvedimento che ha decretato lo stop ai disagi dalle 15 di oggi, 13 luglio.

A riguardo, la reazione dei sindacati è stata molto dura: “La precettazione è un'iniziativa vergognosa, sbagliata e illegittima”, ha detto il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio. "Le proclamazioni degli scioperi sono a conoscenza del Ministero dei Trasporti dall’8 e dal 22 giugno, in questi 34 giorni nulla è stato fatto per evitarli mentre vi era tutto il tempo e la disponibilità per farlo", prosegue. I lavoratori protestano per il rinnovo di due contratti nazionali” ha concluso il segretario.