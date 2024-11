Sciopero dei treni (ennesimo), domenica da incubo. Disagi per i passeggeri da Nord a Sud

Sciopero treni: la situazione città per città



Una trentina di treni, tra quelli in partenza e quelli in arrivo alla stazione Termini, sono stati cancellati nella fascia oraria della mattinata - dalle 11 alle 13,40 circa - per uno sciopero dalle ore 21:00 di ieri sera alle ore 21:00 di domenica 24 novembre.

Lo sciopero riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Sul sito Trenitalia sono elencati i treni della lunga percorrenza garantiti anche durante lo sciopero.

Sono una trentina i treni soppressi, tra arrivi e partenze, alla stazione ferroviaria di Venezia-Santa Lucia per lo sciopero del personale del settore. Sul tabellone le voci che riguardano i treni cancellati, fino al primo pomeriggio, sono 18 su 40. Solo due segnalano un ritardo: di 80 minuti il treno proveniente da Napoli e di 8 minuti invece quello previsto da Roma Termini. Per guanto riguarda le partenze i treni soppressi sono 8 su 40.

Ha creato qualche disagio a Milano lo sciopero dei treni, che ha riguardato un buon numero di treni alta velocità ma anche alcuni regionali e alcuni treni Malpensa Express, che collegano la città all'aeroporto. Essendo domenica non ci sono infatti fasce di garanzia ma nel caso del Malpensa Express, Trenord ha istituito un servizio bus senza fermate intermedie dalla stazione di Cadorna all'aeroporto e da Stabio all'aeroporto. Non essendo una giornata di grande traffico la maggior parte dei passeggeri, ha potuto comunque trovare un treno garantito per arrivare a destinazione.

Sono diversi i treni cancellati in arrivo e in partenza alla Stazione Centrale di Bologna a causa dello sciopero indetto dalle 21 di ieri e che riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Nel dettaglio, intorno alle 12.50, erano 21i treni in partenza e 13 quelli in arrivo cancellati a seguito della mobilitazione. Il maggior ritardo, pari a 95 minuti, riguarda una Frecciarossa in arrivo da Taranto e diretta a Torino.

Disagi, per ora contenuti, alla stazione di Napoli. In media, sia sul fronte dei treni regionali che di quelli dell'alta velocità, risultano cancellati diversi mezzi - uno su due - ma alla stazione di Napoli, a differenze degli altri scioperi, sembra essere più contenuto il numero di passeggeri in attesa; molti hanno optato per la riprogrammazione del viaggio. Al momento, seppure con una frequenza di treni molto ridotta, risulta aperta la linea 2 della metropolitana.