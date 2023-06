Scuola magistratura, il relatore: "Maleducati ma almeno c'è figa". VIDEO CHOC

Scuola di magistratura di Scandicci, gaffe clamorosa del relatore Domenicucci. Cosa è successo

Ennesimo scivolone sessista che ha dell'incredibile. Questa volta però non ci troviamo su un circuito di Formula 1 collegati in diretta tv, bensì nella prestigiosa aula di formazione della Scuola per magistrati di Scandicci a Firenze. Il protagonista della gaffe è il relatore Daniele Domenicucci, referendario presso la Corte di giustizia del Lussemburgo, chiamato a intrattenere da remoto i giovani tirocinanti sulle pregiudiziali davanti alla corte di giustizia.

Tutto stava filando liscio fino a quando il relatore ha dato voce a un suo pensiero intimo, piuttosto fuori luogo. "Sono dei gran maleducati ma almeno c’è della bella figa". Durante la lezione, non particolarmente stimolante, il relatore si è infatti collegato alla propria mail dal pc collegato in aula. E tradito dalla tecnologia sulla schermo è comparso il commento sessista a carattere cubitali, in risposta alla missiva di un collega.