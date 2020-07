Scuola: no dei sindacati a riaperture. Fcl Cgil: “Mancano le condizioni”

Scuola, Flc Cgil: "Non ci sono le condizioni per riaprire in presenza"

"Oggi le condizioni per riaprire le scuole in presenza non ci sono: e' inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti". Lo ha detto il segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, intervenendo in una conferenza stampa via web dal titolo "La scuola si fa a scuola". "I dirigenti scolastici sono a caccia di spazi e serve un organico straordinario che al momento non c'e'", ha aggiunto.

Scuola: Flc Cgil, il segretario Sinopoli: "Abbiamo bisogno di un decreto legge sulla scuola"

Sinopoli ha parlato nel corso della conferenza stampa "La scuola si fa a scuola" promossa da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda della scuola. "La preoccupazione che sta nascendo e' che poiche' il tempo scuola si ridurra' si tornera' alla didattica a distanza. Noi sindacati vogliamo che si ritorni a scuola non vogliamo soluzioni diverse. Abbiamo bisogno di un decreto legge sulla scuola. Il governo deve dire con chiarezza che bisogna riaprire la scuola in presenza", ha concluso il sindacalista.