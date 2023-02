Scuole di lingua russa, lavaggio del cervello ai bambini: casi choc a Milano

Guerra Ucraina, la propaganda di Putin arriva in Italia: che cosa sta succedendo in due scuole dell'infanzia di Milano

La guerra tra Russia e Ucraina compie oggi 24 febbraio il suo primo anniversario. Tra gli effetti prodotta da essa, oltre alla totale destabilizzazione dell'ordine mondiale e centinaia di migliaia di soldati e civili uccisi, si è nel tempo evidenziato il processo di graduale cloroformizzazione indotto dall'ordinarietà del flusso delle cattive notizie al quale tutti siamo sottoposti.

Lo straordinario diventa ordinario e tutto viene di conseguenza ordinariamente accettato, soprattutto in Russia, dove a seguito dell'incessante campagna propagandistica messa in atto da Putin, la popolazione russa sta lentamente accettando la militarizzazione della società e l'ulteriore riduzione delle libertà personali.

Il giorno del 23 febbraio viene celebrato dai russi come la giornata dei difensori della patria e in occasione di esso, in Russia verranno celebrate azioni propagandistiche per esaltare le gesta dell'esercito russo, anche con lezioni da tenersi nelle aule scolastiche e negli asili, dove già le maestre da tempo hanno ricevuto indicazioni sulla necessità di militarizzare i bambini e di normalizzare le atrocità della guerra inscenando recite e parate belliche da tenersi nei locali scolastici.





I lunghi artigli della propaganda russa parrebbero aver pericolosamente raggiunto anche casa nostra: nelle scorse giornate in due istituti scolastici per l'infanzia a Milano, ai genitori sarebbe stato distribuito il capitolo speciale del programma scolastico dedicato all'esaltazione dell'esercito russo, da discutere e mettere in atto in occasione della giornata dei difensori della patria. Stiamo parlando degli asili d'infanzia italo-russi "Armonia" e "Lev Tolstoj" di Milano, dove, secondo una giovane coppia mista italo-russa che ci ha segnalato l'episodio, sarebbe stato distribuito dagli insegnanti ai genitori un opuscolo digitale prodotto dalla casa editrice Karapuz nel quale vengono spiegate le attività che i genitori dovranno far fare ai loro figli dai 4 anni in su anche se di nazionalità italiana.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PDF COMPLETO CON IL PROGRAMMA

Secondo l'opuscolo i genitori avranno il compito di spiegare ai bambini le diverse componenti dell'esercito russo e di invitarli a partecipare ad una serie di attività ludico-militari il cui fine è la glorificazione dell'esercito russo e la necessità di aderire ed obbedire ai doveri della Patria.Do questo opuscolo ne abbiamo ottenuto una copia, l'abbiamo tradotto e nel farlo ci si è accapponata la pelle. In esso infatti oltre a spiegare le diverse anime militari dell'esercito russo (fanteria, aviazione etc.) e le armi da esso impiegate, non vengono fatte mancare immagini atroci che rappresentano la distruzione di città e vengono invitati bambini e genitori a partecipare a giochi che rappresentano azioni militari violente.





Mentre auspichiamo che il Ministero dell'Istruzione e le autorità di Pubblica Sicurezza intervengano immediatamente per indagare ed eventualmente porre fine a tale lavaggio del cervello di bambini a tutti gli effetti italiani, attraverso scuole d'infanzia italiane in città italiane, riportiamo la traduzione di alcuni degli scioccanti paragrafi contenuti in tale opuscolo:

Consigliamo possibili esercizi/giochi come "Campo minato": il bambino segue il genitore bendato come un serpente attraverso il "campo minato"; giunti in porta, entrambi prendono la palla (granata) e corrono indietro. "Colpisci il carrarmato": bambini e genitori, a turno, lanciano una granata contro il carro armato (palla che entra in un anello). "Filo spinato": i partecipanti strisciano sotto un labirinto di sedie. I genitori particolarmente grandi si siedono durante i combattimenti che avvengono sotto il tavolo".Nei negozi si possono acquistare mazze gonfiabili, scudi di plastica e spade ma alcuni genitori si rifiutano di comprarli ai loro figli, anche se maschi. A nostro avviso, questo è irragionevole.

Fiammiferi, coltelli, aghi, armi, queste sono cose che non possono essere nascoste al bambino a lungo ed è meglio lasciare che i bambini ne vengano a conoscenza sotto il vostro controllo e in modo costruttivo. Parole per arricchire il vocabolario dei bambini: lanciagranate, granata , fucile mitragliatore , proiettile , pugnale , cartuccia , calibro , munizioni . Conversazioni con un bambino "Difensori della patria" Armamento e munizioni.