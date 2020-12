"Se pulisci Roma ti voto". La Raggi ha un nuovo consigliere, Maurizio Costanzo

Virginia Raggi ha un nuovo consigliere personale: Maurizio Costanzo. E' stato lo stesso giornalista a rivelarlo in un'intervista concessa al Corriere della Sera. "Quando lei venne al Maurizio Costanzo Show, in una puntata dedicata alla Capitale. Ospite anche Massimo Giletti, per settimane indicato come potenziale candidato sindaco di Roma, che le intonò: “Roma nun fa’ la stupida stasera”, scoccò la scintilla. Le ho suggerito una serie di cose e le ha realizzate. Spin doctor mi sembra eccessivo come termine. Io sono un giornalista. Direi che sono più semplicemente una persona che ha dato delle idee e sta notando che queste idee si stanno realizzando".

"È un lavoro - prosegue Costanzo al Corriere - ma tengo a precisare non retribuito. Ci sentiamo per il tempo necessario per fare queste cose. Un bus turistico ha girato per la città animando le strade con musica live di Ambrogio Sparagna e la sua popolare “Facciamo finta che… tutto va ben”. Oggi invece faremo una conferenza stampa per rilanciare il Bioparco insegnando ai bambini il rispetto degli animali. Raggi è una che fa le cose, che ascolta. Tre mesi fa le dissi pubblicamente, se pulisci Roma ti voto".