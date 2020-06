Cronache

Giovedì, 18 giugno 2020 - 12:31:00 Seat Pagine Gialle: assolti tutti i 15 imputati per il crac dell'azienda "Il fatto non sussiste". L'accusa aveva chiesto in tutto 75 anni

Il giudice del tribunale di Torino ha assolto tutti i 15 imputati nel processo per il crac di Seat Pagine gialle, perche' il fatto non sussiste. Erano accusati di bancarotta fraudolenta, per loro il pm Valerio Longi aveva chiesto un totale di 75 anni di condanne. "Apprendiamo con soddisfazione la decisione del tribunale, a chiusura di un dibattimento approfondito e attento, che ci ha consentito di dimostrare l'infondatezza della tesi accusatoria nei confronti degli imputati", hanno commentato gli avvocati

della difesa.