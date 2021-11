Selvaggia Lucarelli aggredita, testata da un No Vax al Circo Massimo. VIDEO

Selvaggia Lucarelli aggredita al Circo Massimo con una testata da un No Vax durante la manifestazione di protesta nei confronti del governo

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita con una testata durante una manifestazione No Green Pass a Roma. La stessa giornalista ha reso noto l'accaduto sui suoi profili social. "Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione No Vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perchè è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)".

La Lucarelli, sempre su Twitter, ha pubblicato il video in cui si vede un uomo inveirle contro, e colpire la telecamera con una testata, mentre altre persone cercano di fermarlo. "Aggiungo - scrive la giornalista in un altro tweet - che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell'ordine nell'area del Circo Massimo (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)".

Solidarietà bipartisan per la giornalista: "La violenza si condanna, sempre, e non si giustifica, mai. Solidarietà a Selvaggia Lucarelli", ha scritto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "Senza criminalizzare tutto il movimento No Pass, non si può ignorare che le manifestazioni sono contrassegnate da un'intolleranza nei confronti di chi fa informazione", ha affermato in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Le violenze che stanno inscenando non sono accettabili e il numero dei contagi ci dice quanto sia importante vaccinarsi. Solidarietà a Selvaggia Lucarelli", ha scritto la capogruppo del Partito democratico al Senato Simona Malpezzi.

Solidarietà anche dal ministro del Lavoro Andrea Orlando "per l'inaccettabile aggressione di cui è stata vittima" con "un ringraziamento a tutti gli operatori dei media che in queste settimane continuano a svolgere il loro lavoro per informare cittadini". Sostegno anche dai 5 Stelle con il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia: "Piena solidarietà a Selvaggia Lucarelli, aggredita in piazza dai No Vax. Trovo paradossale che chi parla di 'dittatura sanitaria' prenda a testate chi la pensa diversamente o chi gli pone una semplice domanda".

GUARDA IL VIDEO