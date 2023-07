Selvaggia Lucarelli e il pos del tassista a Bari che non va. La discussione

Selvaggia Lucarelli e il pos del tassista a Bari che non va

Selvaggia Lucarelli discute con con un tassista sul lungomare di Bari per il pagamento della corsa e riprende l'episodio con un video che poi pubblica sui social.

L'autista lamenta la mancanza di linea internet necessaria per il pagamento con la carta. La giornalista - in Puglia per la presentazione del libro scritto a '4 mani' con il compagno Lorenzo Biagiarelli - non vuole usare contanti.

"Bari. Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare, la distanza è poca ma fa troppo caldo per andare a piedi. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e il tassista mi fa: “se mi dà 2 euro e 50 spicci mi fa un favore” - scrive Selvaggia Lucarelli sui social - Capisco già che mi sta chiedendo di pagare in contanti in modo non troppo subliminale. Al che gli do la carta. Lui come da previsione si scoccia e apre il cruscotto con fastidio, dice: eh, ora devo vedere se il pos mi funziona. Segue la discussione che potete vedere, con lui che pur di non farmi pagare con la carta mi fa scendere senza farmi pagare, dicendo “oggi è friiiiii”. Che categoria imbarazzante, indegnamente protetta dal governo".

LEGGI ANCHE

E POI...

Diletta Leotta, lato B "vulcanico" e bikini esplosivi dall'alto. LE FOTO