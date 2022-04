Selvaggia Lucarelli, lite per la mascherina sul volo diretto a Istanbul

Selvaggia Lucarelli su Twitter: "Volo per Istanbul, la civiltà degli italiani"

Selvaggia Lucarelli ha denunciato sui suoi profili social l’esperienza su un volo della Turkish Airlines diretto a Istanbul, durante il quale una coppia ha rifiutato di indossare la mascherina. “C’era questa coppia. Lui per tutto il viaggio ha tenuto la mascherina sotto al naso, sotto la bocca, si alzava ad aprire la cappelliera come gli pareva (lei la vedevo meno), ad un certo punto gli ho fatto cenno di mettersi la mascherina decentemente, pensavo fosse finita lì”, spiega la giornalista.

“Atterriamo - continua il racconto Selvaggia Lucarelli -, tutti accalcati attorno alle cappelliera. Lei la mascherina non se la mette neanche, neppure finge di rispettare le regole. Le dico di mettersela. Non avevo voglia di documentare, volevo lasciare il lavoro a casa. Invece no, lei si rifiuta e nasce una discussione, per cui prendo il telefono. Il risultato è questa scena pietosa e la solita conclusione: l’arroganza è il male del mondo. Soprattutto quando il mondo è malato, come oggi, e tutti dovremmo averne più cura possibile. E non si tratta di rompere i coglioni: si tratta di non farsi andare bene il mondo così com’è. Non state mai zitti”.

Volo per Istanbul, la civiltà degli italiani. pic.twitter.com/LJ4s8PBlzf — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 20, 2022

