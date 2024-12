Scopre di avere un serpente tigre attorno alla caviglia mentre guida: donna riesce a salvarsi dal morso mortale. Ecco come

Scopre di avere un serpente tigre attorno alla caviglia mentre guida: donna riesce a salvarsi dal morso mortale

Un'automobilista che stava percorrendo un'autostrada nell'Australia orientale ha vissuto un'esperienza da brivido quando ha scoperto che un serpente tigre, una specie estremamente velenosa, stava strisciando sulla sua gamba. Lo riporta Tg com24 che spiega che la polizia ha trovata la donna sotto shock e a piedi nudi sul ciglio della Monash Freeway, vicino a Melbourne. Secondo quanto riferito dagli agenti, la donna stava viaggiando a 80 km/h quando ha sentito un movimento sul piede e ha realizzato che qualcosa stava strisciando lungo la sua gamba.

I serpenti tigre, noti per le loro strisce caratteristiche, sono tra i più velenosi al mondo. Con una lunghezza che può raggiungere il metro, questi serpenti hanno un corpo robusto e, quando minacciati, sollevano la testa e appiattiscono il collo in segno di difesa. "Con grande prontezza - hanno raccontato gli agenti - la donna è riuscita a respingere il serpente e a divincolarsi nel traffico, prima di fermarsi e saltare fuori dalla sua auto per mettersi in salvo". La polizia ha aggiunto che la donna è stata visitata dai paramedici per verificare che non fosse stata morsa. Successivamente, un esperto di serpenti ha rimosso l'animale, giudicato di dimensioni notevoli, dal veicolo.