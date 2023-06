Sesso sul motorino al semaforo. Coppia "bollente" nel traffico

La coppia era in fila al semaforo, in incrocio nella capitale taiwanese di Taipei



Una coppia ha fatto sesso mentre era sul motorino, in mezzo al traffico, in attesa che scattasse il semaforo verde. I due - scrive www.leggo.it - si sono lasciati andare alla passione incuranti delle persone intorno a loro, nel mezzo del traffico della città.



La coppia era in fila al semaforo, in incrocio nella capitale taiwanese di Taipei, quando l'uomo, che si trovava dietro alla compagna l'ha afferrata con decisione mettendole le mani nei pantaloni. Lei non si è opposta e ha lasciato che il focoso amante continuasse, ricambiando le effusioni.



La passione è stata così travolgente che i due hanno impiegato un po' di tempo per notare che il semaforo era diventato verde e ripartire. Iscriviti alla newsletter