Sgozza la moglie e tenta di uccidersi. Il giorno dell'udienza per il divorzio

Sgozza la moglie e tenta di uccidersi. Il giorno del divorzio ufficiale

Ennesimo femminicidio. Questa volta a perdere la vita è stata Ada, una donna di 46 anni di Bronte, in provincia di Catania. Ad ucciderla brutalmente il marito, dal quale il giorno dopo si sarebbe dovuta separare ufficialmente. Una raffica di coltellate, circa una decina dal primo esame. Quella mortale - si legge sul Corriere della Sera - ha colpito la donna alla gola. Il marito, di un anno più grande di lei, si è poi conficcato la lama nell’addome ed ora versa in gravi condizioni all’ospedale «Cannizzaro» di Catania. I due, separati da tempo, ieri mattina dovevano andare in Comune, a Bronte, per mettere nero su bianco, e in maniera consensuale, la fine del loro matrimonio. Doveva essere un nuovo inizio per la donna, è stata invece la sua fine.

Ada - prosegue il Corriere - per vivere faceva la badante. Si prendeva cura di un anziano che abita vicino alla vecchia casa coniugale, dove la donna ieri mattina era andata, in compagnia dell’uomo, per raccogliere i suoi effetti personali. Ultima tappa di una relazione, con il marito, che era naufragata. l’ha affrontata in strada con un coltello da cucina. Il vecchietto ha tentato di salvarla, frapponendo il suo corpo fra vittima e carnefice ed è stato ferito al braccio: «Continuava a colpirla», ha dichiarato disperato.